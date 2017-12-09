Куда я попал? Зачем эта страница?
(Если лень читать объяснения, опускайтесь ниже до пункта “где задавать вопрос?”)
Здравствуйте, эту страницу я сделал по просьбам многих читателей и зрителей, то есть вас. Не смотря на то, что регулярно отвечаю на ваши письма в комментариях на этом блоге, на канале youtube, а также на прямых эфирах.
Все же, периодически получаю от вас пожелания сделать так, чтобы можно было задать вопрос лично, показать фотки своих питомцев, получить индивидуальную консультацию.
Долго думал, как это все организовать, чтобы было удобно и вам и мне, а также, чтобы могли получить консультацию те люди, у которых есть материальные трудности.
К сожалению, я не смогу проводить консультации бесплатно, но мне нравится идея «подвешенный кофе», мне в целом нравятся подобные проекты взаимопомощи. К примеру, тот же краудфандинг, когда люди сообща делают полезное дело.
Что за подвешенный кофе? В некоторых кафе человек может заказать два или больше кофе, один выпить, а остальные оставить для посетителя, у которого нет возможности заплатить.
По такому же принципу хочу попробовать проводить консультации, ведь у каждого из нас разные доходы. Но нас объединяет общее, не зависимо от достатка – мы все любим животных. Если вы на этом сайте, значит, у вас есть кошка или собака, а может быть много животных.
Ближе к делу. Плату за консультацию вы выбираете самостоятельно, заплатите столько, сколько можете, нет определенной суммы. Согласен, немного странно звучит, но в чем смысл?
К примеру, для вас 1-2 тыс. рублей небольшая сумма и вы ее можете пожертвовать. А у другого человека каждые 50-100 рублей на счету, ведь разные бывают ситуации. Представьте, заболел кот или щенок, нужно уточнить, спросить, получить совет…, а денег впритык.
Пожертвовав больше, чем в среднем стоит консультация у ветеринара вы «подвешиваете кофе» для другого человека, у которого нет средств. А если испытываете материальные трудности, заплатите сколько сможете.
Надеюсь, не запутал вас своими объяснениями. Основная мысль – поддержите проект посильной материальной помощью, так вы поможете мне проводить консультации, а другим людям получать эти консультации за небольшую плату.
Где задавать вопрос?
Сделайте перевод (куда переводить смотрите ниже) и укажите свое имя или ник, а также, на какой сервис вы перевели пожертвования. Пишите в телеграм
У кого заблокировал телеграм, обходная ссылка
Пишите на вайбер он же ватсап +38-098-884-83-24
Либо на почту vetdoc1979@gmail.com если на почту, то в письме напишите слово «консультация», а в тексте также укажите свое имя и куда отправили перевод.
Ответ вы получите в течении суток – это максимальный срок, чаще всего отвечаю намного быстрее. Конечно с учетом разницы во времени, ориентироваться можно на Киевское или Московское, как вам удобно.
Сервисы
При помощи сервиса донатов можно отправить средства практически с любой платежной системы (яндекс деньги, карта сбербанка, телефон, пейпал, киви и другие)
Но лучше, при возможности, воспользуйтесь:
Кошельки вебмани
R598054147124 (рубли)
Z153812206291 (доллары)
Или еще лучше: Карта Приват Банк (Украина) на имя Савченко Сергей (SAVCHENKO SERGEJ) 4731 1856 0022 4338
P.S. Частые вопросы
Почему не консультируешь бесплатно, не отвечаешь на вопросы в личке, обязательно нужно донатить?
На youtube канале «Дети Фауны» опубликовано более 300 роликов в свободном доступе, в которых я отвечаю на многие вопросы о заболеваниях, уходе, кормлении, профилактике… (совершенно бесплатно).
На том же канале регулярно провожу прямые эфиры с ответами на ваши вопросы (бесплатно).
Отвечаю на ваши комментарии на этом сайте, где мы сейчас находимся (бесплатно).
Ранее отвечал на вопросы в личке ВК и в группе, но время ограниченный ресурс на все проекты его не хватит.
P.P.S. Это «пилотный» проект, возможно будут изменения в будущем.
Здесь рассказываю о том, что написано выше.
В форме для комментариев, которая внизу, можно оставить отзывы и пожелания по поводу консультации. Пожалуйста, по другим вопросам здесь не пишите, иначе Сэмыч огорчится 🙂
Здравствуйте, Сергей. У моего хорька диагностировали инсулиному (сделали узи, провели анализы крови). Врач назначил лечение рассчитанными дозировками (гептрал внутримышечно; преднизалон, я не поняла, как ставить и колола в холку, также в холку – раствор глюкозы и натрия хлорида, галовит, в12, байтрил; таблетки низкими дозировками: гастрофарм, стимбефид). Лечились 12 дней, но результата особого нет да и апетит ухудшился. Я стала копаться в интернете и увидела, что преднизалон нужно было колоть только внутримышечно, но врач сказала, что ничего страшного, что преднизолон я колола в холку, но лучше бы внутримышечно.
Ответе, пожалуйста, возможна ли причина слабого результата из-за того, что преднизолон я колола в холку своему хорьку. Также врач после данного лечения рассчитал дозу одного препарата (САНДОСТАТИН = 05 мг/мл : 20 = 0.0025) два раза в день и посоветовал проколоть его. Мнение моего врача я, конечно, уважаю. Это очень опытный врач и лечит он разных животных и народу у него всегда полно. Но на приёме или после него у меня иногда возникают некоторые вопросы или непонятные моменты. Но если задавать моему врачу эти вопросы по телефону или докапываться на приёме, то это раздражает врача ( слишком занят и характер у него такой – своеобразный). Очень прошу Вас ответить мне по поводу приёма ПРЕДНИЗОЛОНА, а также хотелось бы знать Ваше мнение о САНДАСТАТИНЕ.
Заранее благодарна, Марина.
Я опечаталась. Имела ввиду САНДАСТАТИН = 0,05 мг/мл 6 20 = 0,0025мг/мл.
Здравствуйте, Сергей. У моего хорька диагностировали инсулиному (сделали узи, провели анализы крови). Врач назначил лечение рассчитанными дозировками (гептрал внутримышечно; преднизалон, я не поняла, как ставить и колола в холку, также в холку – раствор глюкозы и натрия хлорида, галовит, в12, байтрил; таблетки низкими дозировками: гастрофарм, стимбефид). Лечились 12 дней, но результата особого нет да и апетит ухудшился. Я стала копаться в интернете и увидела, что преднизалон нужно было колоть только внутримышечно, но врач сказала, что ничего страшного, что преднизолон я колола в холку, но лучше бы внутримышечно.
Ответе, пожалуйста, возможна ли причина слабого результата из-за того, что преднизолон я колола в холку своему хорьку. Также врач после данного лечения рассчитал дозу одного препарата (САНДОСТАТИН = 0,05 мг/мл : 20 = 0.0025) два раза в день и посоветовал проколоть его. Мнение моего врача я, конечно, уважаю. Это очень опытный врач и лечит он разных животных и народу у него всегда полно. Но на приёме или после него у меня иногда возникают некоторые вопросы или непонятные моменты. Но если задавать моему врачу эти вопросы по телефону или докапываться на приёме, то это раздражает врача ( слишком занят и характер у него такой – своеобразный). Очень прошу Вас ответить мне по поводу приёма ПРЕДНИЗОЛОНА, а также хотелось бы знать Ваше мнение о САНДАСТАТИНЕ.
Заранее благодарна, Марина.
Какой породы ваш Кот Сэм ?
Здесь Сэмыч отвечает на 10 популярных вопросов
https://youtu.be/KNGpkhr5cyA
Сергей, здравствуйте! Помогите советом и опытом! Купили щенка хаски в возрасте 3 месяца, со всеми прививками кроме бешенства. Через 2 дня после покупки начался энтерит. Пролечили, спасибо врачам, вытащили! Сейчас ей 4 месяца, сегодня ездили в вет клинику ставили первую прививку из ревакцинация, щенок всего и всех боится, звуков, дверей, машин и тд. На улицу не выходили все это время. Врач советует нам выходить гулять через пару дней но очень осторожно, что бы привыкал немного к улице. Как Вы считаете, это возможно или лучше сидеть дома как положено 21 день до 2й прививки и потом ещё 10 дней?
У котенка 5 мес. диагностировали пневмонию, более 4 день, ест плохо но рвется пить воду постоянно выходит из бокса попить. Ветеринар в клинике сказала что пить много давать нельзя, а я в статьях читаю что нельзя ограничивать. Как быть?
Здравствуйте! Как различить питомниковый кашель, коллапс трахеи и сердечный кашель от дирофиляриоза? В отсутствии ветеринаров, рентгена . Тест на дирофиляриоз можно сделать в 40 км. Кашляет как описывается , как будто -то косточка от рыбы застряла. При нажатии на трахею, можно вызвать кашель. Началось в конце осени, похудел на 2.5 кг – был 7.5 кг., на прогулке не очень хочет ходит, просится на руки. Я уже не помню, если был кашель в начале, возможно небольшой, сейчас он усилился, это примерно с марта. Аппетит сохранился. Я давала ему метронидазол 10 дней. Было некоторое улучшение, совсем небольшое в части кашля. Почему этот препарат, чтобы исключить лямблии. Значительные улучшения были кожей, выделениями из ушей, и запах изо пасти. Он не имеет шерсти, предполагаю что это есть проблема, если не генетическая. Далее я хотела доксициклин , но человеческий он вырывает, а ветеринарный мне не доступен. И если бы кашель сохранился, тогда тест на диро. Может можно использовать другие антибиотики, из человеческой аптеки?
Спасибо.
Добрый день . Кот обжорик, ему год. Кормлю раз 6 ,8 дробно. Корм для толстеньких от Роял Канин,апетит контроль. Можно ли им кормить всё время? Это не вредно?
Здраствуйте у меня проблема немецкая овчарка почемуто хрипит и она ходить не активно а еще один глаз нормальный а один побелел както ответьте пожайлуста
Здравствуйте! У нас вот такая ситуация. Больше полугода назад, начали замечать у кота выделения из писюна. Поехали к ветеринару. Она нам сказала, что не стоит волноваться, это всего лишь грязь – он не моется. Ладно, мы успокоились. Через пару месяцев, мы начали замечать уже выделения алого цвета. Если вытереть тампоном, остается выделение алого цвета. Опять поехали к этому ветеренару. Она сказала, что это блохи его кусают, но на всякий случай назначила анализ мочи. Сдали анализ. Результаты нормальные, как она сказала – ничего страшного нет. Прокапали на холку лекарства два месяца бродлайн – ничего не изменилось. Поехали к другому врачу. Он нам назначил антибиотики. Неделю подбирали антибиотики, нашли. Неделю еще прокололи. Потом, неделю пропили Метринидазол. Когда лечились, выделения уменьшились, а теперь возобновились. Сдали общий анализ крови и мочи. Кровь – лейкоциты (низкие. 3,13 *10.9) и обезвоживание. Анализ мочи тоже – лейкоциты (125). Питались натуралкой, теперь перешли на специальный корм уринари. Сделали УЗИ. Пришли на Узи с не опорожненным кишечником (3-4 дня. На натуралке он у нас долго не ходил в туалет). Мочевой был не полностью наполнен. Мало пьет воды. Сделали УЗИ. УЗИ показало новообразование и песок. Мы испугались. (Скажу сразу, крови в моче нет. Ни по анализам ни в лотке.) Врач успокоил, сказал возможно это давит стенка кишечника и попросил полечится кормом. Опорожнить кишечник и прийти через недели две на повторное УЗИ. Правильное ли лечение? Стоит ли нам так сильно переживать? Пожет ли так давить стенка кишечника? Кот очень переживал и сильно зажался. Коту 9 лет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кошке 18 лет, в прошлом году была операция по удалению опухоли молочной железы, в этом году случился рецидив, сделали повторно. После операции вроде пошла на поправку, а потом состояние стало ухудшаться, плохо кушает ( кормим жидким кормом вискас), в туалет ходит плохо, похудела и стала заваливаться на бок и ходить по стенке, сидит только облакотившись на что-то. Стоит ли везти к ветеринару ( очень боится и истерит у врача) или оставить в покое, понимаю, возраст и такая болезнь и смотреть больно, помогите советом. Спасибо, если ответите
Здравствуйте Сергей. Коту 16 лет, был бодрым всё это время. На днях после приёма пищи его вырвало, потом стала выходить сукровица…. Сейчас он ест, но перестал пить и вялый. Даю ему воду со шприца. (У Кота и раньше была рвота после шерсти) Что это может означать и что делать. Спасибо
Сергей здравствуйте. Кот 16 лет. На днях была рвота и сукровица. Сейчас всё прошло, но стал вялый и не пьёт воду, почему?
Добрый день! У нас живёт кошечка породы корниш-рекс, досталась от горе заводчика. Сегодня заметила на полу валяющийся зуб. Это оказался Нижний клык. Кошка стерелизована возраст 7 лет. Ведёт себя абсолютно спокойно и игриво. Что нам делать, как помочь кошечке
Здравствуйте, нужно показать кошку ветеринару, для обследования. Выяснять, почему выпадают зубы.
Добрый день, Сергей! Познакомилась с Вами когда искала ответ на вопрос о запоре у кота. Прослушала на Вашем ютюбканале как давать вазелиновое масло и т.д. Мой кот , около 4 лет. Живем на даче. Кот домашний и прибегает по нужде в лоток домой. Но четвертый день я не вижу , что он покакал. Вчера дала с едой 4 мл вазелинового масла. Кот весит 4 кг. Сегодня ничего позитивного не произошло. Сергей! может ли домашний кот приспособиться и ходить по нужде на природе и я просто этого не вижу? Кот питается готовым мягким кормом и сушкой, но от рождения пьет очень мало. Дома проблем таких не было. По виду веселый и ест нормально. Как мне поступить в такой ситуации, без крайней нужды ехать в Москву к ветеринару не могу. Стоит ли попробовать еще микроклизму?
Спасибо,
С уважением Светлана
Здравствуйте, да, кот может сходить в туалет на природе. Если он играет, ест, у него не увеличился живот, он не твердый (живот). Нет рвоты, то можно наблюдать.
Сергей, здравствуйте! У меня дома кошка, можно сказать наполовину ангорская, дома шерсть постоянно, прочитала про фурминатор, купила, отличная вещь, но, с большим трудом, только смогла вычесать половину кошки, не думала, что столько шерсти!, но она не даётся больше вычёсывать, прячется. Возможно ли приучить её к этому делу или придётся отдавать расчёску?
Здравствуйте, приучать нужно постепенно, не пытайтесь сразу вычесывать всю кошку. Вначале познакомьте с фурминатором, и дайте лакомство, затем несколько раз проведите по кошке и снова лакомство… Все это не за один день. Смысл в том, чтобы у кошки была ассоциация, фурминатор – это вкусно и приятно, а не больно.
Добрый день, скажите, вы до сих пор кормите Сэма брит кеа?
Здравствуйте, да, пока кормим этим кормом.
Здравствуйте, амстафф 4 года, после активной игры хромает на заднюю левую лапу,при чем хромает только дома,когда полежит или после сна, на улице ходит нормально не хромает и бегает, прошло уже месяца три наверное, после игр все так же дома ничанает хромать, а на улице все нормально. Сейчас кстати заметил у него скорее всего есть грибок, темное пятно на передней лапе, между пахом, может ли это быть причиной
Здравствуйте, вам желательно сделать рентген, чтобы определить в каком состоянии суставы. Грибковое поражение кожи может вызвать дискомфорт при движении, что проявится хромотой, но если хромает на заднюю, а поражение на передней, то скорее всего причина не в грибке. И также желательно уточнить, грибок ли это? (для это нужно сделать анализ).
Добрый день, помогите, пожалуйста, советом. У меня есть щенок, 5 месяцев, девочка, появилась у нас в 2,5 месяца. В первый же день обнаружили блох, искупали, потом приобрели Симпарику, блохи пропали вроде. Потом полтора месяца дома на карантине после прививок. Когда вышли на улицу, то вновь обнаружили блох, выпили таблетку Бравекто, но блохи все равно на нее садятся. Пробовали ошейник Дана до таблетки Бравекто, не помогало. Сейчас перед прогулкой дополнительно брызгаем спреем Барс, но тоже нахожу блох, иногда дохлых или обездвиженных. Насколько я понимаю, Бравекто не защищает от того, что блохи не садятся на животное, яд от таблетки их обездвиживает и убивает. Это так? Но как сделать так, чтобы они не садились на животное, может, капли? У нас еще дома кошка, сегодня обрабатываем ее каплями Адвокат, через 3 дня после купания. Кошку пришлось подстричь, чтобы было видно, есть ли что-то на теле или нет. Достаточно ли этих мер, чтобы оградить кошку от неприятностей? А еще волнует, как избежать попадания блох от собаки в квартиру, или эти блохи уже неопасны для жилища и людей и других животных. Помогите, пожалуйста, наши местные ветеринары дают противоречивую информацию: говорят, после Бравекто все будет хорошо, только блохи появляются. Дома каждый вечер мою полы с лавандой или эвкалиптом или чайным деревом, так как эти запахи, я читала, отпугивают блох. Очень надеюсь на вашу помощь!!!
Здравствуйте, к сожалению таких препаратов нет, после которых блохи не будут садиться (запрыгивать или другим образом попадать на собаку). Сейчас тепло и блохи размножаются в большом количестве в помещении и на улице. Тех препаратов, которые вы применяете достаточно, для обработки животных и избавления их от блох.
https://youtu.be/NY48Yf3dt3o
Также вам нужно регулярно обрабатывать помещение (большая часть цикла развития блохи проходит в окружающей среде, а не на животном). Обрабатывать можно разными способами, но более безопасный это горячий пар
Добрый день, спасибо большое за ответ, купила паровую швабру, обрабатываю все: ковры, полы, мебель, игрушки собаки, лежанки животных. А вот то, как я обрабатываю кошку, это достаточно, чтобы на нее не переключились блохи?
Да, обработки каплями Адвокат вполне достаточно
Добрый день, огромное спасибо, так много информации, но так мало качественной. Ветеринарам все понятно, а когда у тебя впервые собака, то столько вопросов!!! Большое человеческое и кошачесобачье спасибо!
Добрый день. Котенок девочка 2,5 месяца шотландец прямоухий. Стали замечать, что стала провисать кожа между задними лапками. Видно что висит, когда кошечка стоит, или бегает. (наподобие живота висящего у окотившейся кошки) Живот безболезненный, Котенок активный, корм Грандорф для котят (размоченный), сливки 10 процентов. Подскажите, что это может быть?
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня немецкая овчарка Почему у неё залысины на передних лапах в районе локтя?
Здравствуйте, отвечаю на ваш вопрос здесь
https://youtu.be/5cajJ9C0UmQ
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Моему коту 5 лет. Он кастрирован. Домашний, на улицу не выходит. Недавно у него начались приступы в виде судорог. Приступ начинается во время его сна, он спит, и вдруг резко просыпается, буд-то испугался чего-то, может какого стука или звука и начинает дезариентировано ходить туда сюда, ищет место куда спрятаться, буд-то то ли очень напгуан, то ли непонимает где он… далее начинается судорожный приступ, он брыкается, кувыркается, приоткрывает рот, буд-то проживать что то не может, потом со рта выходить слизь (пена) и немного погодя он приходит в себя. Приступ длится около 2 минут. Кот довольно нормально себя чувствует, апеттит всегда хороший, в туалет ходит нормально, играется. Кормлю его сухим кормом для стерилизованных. Два раза водил к ветеринарам, измеряли температуру ему, проверяли сердце-биение, сказали, что все нормально. Назначили только витамины и успокаительное – Фоспасим. Но судорги продолжаются с промежутком через день примерно. Пожалуйста, помогите, а то уже не знаю, что и делать.
Здравствуйте, Сергей! У нас серьёзная, проблема. Котёнок (4 месяца) испытывает проблемы с туалетом. При “хождении” по большому котёнок встаёт на задние лапки, вытягивается в струночку и через непродолжительное время падает вперёд, в результате чего “содержимое” его кишечника оказывается на бортике лотка или даже за его пределами. Думали, что дело в запоре, кормили до этого Хилсом для котят, перевели с месяц назад на Роял Канин Файбер (по совету ветеринара). Кроме корма ничего не даём, не смешиваем и не химичим. На Файбер переводили постепенно. Проблема как была, так и осталась.
Фото котёнка в “стоячем” во время процесса положении:
Заранее вам спасибо за помощь.
Здравствуйте. Пёс загнал устюг в лапу ходим в ветеринарку они ковыряют и ничего не достают. Вы видео говорили что можно препаратами вывести?
Добрый день. Хотелось бы проконсультироваться. Британскому котёнку через несколько дней будет 11 месяцев и находится пока что у папы. За всё это время малышка ни разу не попадала к ветеринару. Следовательно, ни прививок, ни паспорта нет. Хотела сделать стерилизацию, но приостановил этот момент. Я правильно рассуждаю, что можно было бы проглистогонить, поставить прививку в ближайшее время, затем уже готовится к стерилизации? Но как поступить с ежегодной прививкой пока не представляю. Подождать пока исполнится год и только тогда ставить? С нетерпением буду ждать ваших дельных советов)))
Добрый день! У кошки плохой аппетит, воспалены глаза, нос течет, на верхнем небе язва. Анализ на вирус отрицательный, вируса нет. Анализ крови плохой, перевели на диету лечение печени. Подскажите что это может быть и какие уколы стоит колоть в то назначили кучу всего в улучшения нет
Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком возрасте нужно кастрировать кота ? У нас мейн кун, ему три месяца сейчас
Кастрируют кота в среднем в возрасте 8-9 месяцев, или раньше если уже начинает метить территорию, кричит по ночам, проявляет агрессию…
Здравствуйте, Сергей!
У нас котенок примерно 4 месяцев. Почти месяц как привезли домой. Только сегодня 2 раза заметила глистов они по интервалу 2-3 часа выпали из анального отверстия. Но не знаю точно что они были чуть больше сантиметра и белый. Раньше не замечала. Котенок игривый, ест сухой корм иногда кормлю едой (хорошо приготовленное мясо или еда которое готовили себе). Когда привезли у него были блохи очень много. Мы его изкупали со специальным шампунем от блох и обработали в ручную.
Что мне делать препараты какие применить? Сейчас проблемы финансовые и не могу обратиться к ветеринару. Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте! Ситуация такая : японский хин, 1.5 года, хромота на заднюю левую лапу. Как то ветеринар сказал, что связки слабые и нужно витамины пропить. Дальше обстоятельства…. Витамины так и не выбрали. Консультация у ветеринара сейчас не осилим материально. Можем ли самостоятельно выбрать витамины? Вопрос таков : помогут ли 8in1 Glucosamine либо наоборот скроют хромоту, но болезнь останется? Благодарю за ответ!
Здравствуйте, напишите пожалуйста , есть ли у кота мочекаменная болезнь (по анализу мочи)?
Общий анализ мочи животного
Цвет мочи соломенно – желтый соломенно-желтый; желтый
pH мочи 6,50 5,00 – 7,20
Относительная плотность мочи 1.035 – 1,02 – 1,04
Белок в моче 0,38 г/л 0,00 – 0,30
Глюкоза в моче менее 1,5 ммоль/л 0,00 – 1,50
Кетоновые тела ( ацетаты) в моче не обнаружены ммоль/л Отсутствуют
Уробилиноген в моче менее 17,0 мкмоль/л 0,00 – 17,00
Билирубин в моче не обнаружен мкмоль/л Отсутствует может присутствовать в
конц.моче собак,особенно у
кобелей до 1+
Гемоглобин в моче ++ – Отсутствует
Нитриты в моче не обнаружены Отсутствуют
Прозрачность
Микроскопия осадка мочи животного прозрачная прозрачная
Лейкоциты 25-40 п/з 0,00 – 3,00
Эритроциты 2-5 (неизменённые) п/з 0,00 – 3,00
Клетки плоского эпителия 0-2 п/з Единичные
Клетки переходного эпителия 0 п/з Единичные
Клетки почечного эпителия 0 п/з Отсутствуют
Цилиндры 0 п/з 0,00 – 0,00
гиалиновые -не более 1-2 в препарате при неизмененной моче
Кристаллы – п/з Отсутствуют
Микрофлора кокки++++, палочки единичные п/з не более 1+ (кокки)
Спермии +++ п/з Отсутствуют
Слизь, в т.ч. цилиндроиды +
Заключение УЗИ: выявлены уз признаки
1.свободной жидкости в брюшной полости , что может соответствовать асциту.
2.переполнения мочевого пузыря,что может соответствовать острой задержке мочи/атонии мочевого пузыря
3.диффузных изменений почек, что может соответствовать нефропатии/ острому повреждению почек/ нуфриту.
На осмотре у кота почки увеличены. У кота самопроизвольно по капле вытекает моча круглыми сутками.
Здравствуйте у меня щенок болеет немецкая овчарка ветеринару отвезли она говорит язба, собака не кушает токо воду пьёт и прыгает что можно сделать пожалуйста ???
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Бенгальская кошка родила котят им месяц.Стала плоко есть,несколько раз меняли корм.В последнии дни стала чесать холку,раздирает до болячек,чешется постоянно.Блох травили 3 месяца назад,вроде их нет,но у котят есть их и много.Боюсь навредить и кошке и котятам.Можно ей сейчас погонять глистов,блох ?Может это от смены корма?
Сергей, здравствуйте! котята при переводе с молока матери на санабель киттен дают размягчение стула и некоторые из котят кал со слизью и кровью. для нормализации стула перевела их на гастроинтестинал роял канин и это помогло, стул нормализовался. как их безопасно перевести на кошачий корм, который не диетический? их мать с первого дня в моём доме на роял канин киттен, постепенно в кале стала появляться слизь, а затем кровь, сильный метеоризм. была пролечена диспарколом, я сама добавила гастроинтестинал роял канин. ушёл метеоризм, постепенно стал нормальным стул. как вы считаете, стоит ли пробовать для неё другие корма или пожизненно на гастроинтестинал перевести?
Здравствуйте, у меня немецкая овчарка 1,5 мес
У него проблема с задними лапами хромает . До этого жил на полу кафельном очень много раз подскальзывался и начал хромать перенесли на линолиум, он продолжал хромать, ходит только тогда когда хочет в туалет и есть. Это проблема возрастная у всех нем. овчарок ? или лечиться? На данный момент даем творог, печень куриную.
2-ая проблема на животике круглое выпуклость размером с 5 рублевую монетку. Неподскажите что это и как это лечить?
Здравствуйте, здоровый щенок не должен хромать
Обратите внимание на рацион, печень и творог это не полноценное кормление для щенка.
По поводу круглой выпуклости, возможно пупочная грыжа, нужно чтобы доктор осмотрел.
Добрый день. У меня бегал, будет 4 месяца,
Здравствуйте, Сергей! Спасла кошку с улицы и сейчас 4 котёнка! Она кормит, но молока не хватает. Подкармливаю детской смесью. Сейчас им 25 дней. Скажите, чем можно прикармливать? В интернете написано разное. Котята мелкие. Зубки есть. Скажите пожалуйста
Сегодня вам уже почти месяц, можно пробовать не жирную кисломолочку или влажный корм для котят (мусс). Пробовать небольшими порциями (буквально давать с пальца) и затем следить за реакцией, не должно быть вздутия, поноса или других нарушений. Если нормально переносят новый корм, то постепенно увеличивайте количество.
Добрый день. У меня бенгал, будет 4 месяца, стал хромать на заднюю левую лапу, сделали рентген в клинике,сказали два перелома.ломать или оставлять так. Котенок стал хуже ходить, появилась шишка на правой задней лапе и сегодня нашел на правой передней. Могу выслать рентген снимки.не могли бы проконсультировать.
Здравствуйте, условия консультации и контакты на странице, под которой вы оставили это сообщение.
Доброго времени суток! Сергей, я не пользуюсь приложением Телеграм…..как можно по-другому с Вами проконсультироваться, по поводу анализов? Спасибо
Здравствуйте, есть почта или номер ватсап, вайбер. В этой же статье, под которой мы общаемся.
Здравствуйте,Сергей.У вислоухого кота подозревают короновирус.у него в грудной клетке была жидкость,откачали,пока не собирается.Вет.врач посоветовал эксперементальное лечение препаратом GS441524.можно ли вам выслать анализы для подтверждения диагноза,просто кот хорошо кушает и прочее,так как бы и не сказала что он болен.принимаем пока преднезалон по 1 таблетке.не хотелось бы ошибиться.Спасибо
Здравствуйте,Сергей! Нашему коту персу 13 лет.всю жизнь он ел сухой корм Роял и иногда выпрашивал сидя у холодильника сырое (промороженое) мясо говядины 1-2 раза в неделю небольшой кусочек (с тенисный белый шарик), и то съедал его в 2-3 захода. 2 мес назад он приболел,(температура, слюни потекли),сдали анализы все,рентген.и тд, прием антибиотика широкого спектра,капельницы, проблема с аппетитом,похудел больше чем на кг.(через шприц кормили паштетом насильно).В итоге подлечили, но он отказался напрочь есть сухой корм,Сидит у холодильника,не уходит и плачет,пока не дадим мясо.(т.е.хоть 2 дня будет голодный, но сухой не ест) В итоге теперь кормим только мясом и он его за один присест поедает с великим аппетитом. У меня вопрос,что можно купить для кота в качестве необходимых добавок и витаминов,что бы он смог это съедать,Пыталась таблеточку для костей дать ему с мясом,он ее не ест(раньше с сухим кормом съедал).Как быть и что делать?
Здравствуйте, в вашем возрасте скорее всего уже есть нарушения работы почек и печени, если кормить большим количеством мяса, то это повысит нагрузку на пищеварительную и выделительную системы (почки). Попробуйте кормить влажным кормом, пробуйте разные вкусы, подогревайте (теплый влажный корм более ароматный).
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, котёнку 2,5 месяца, кушает сухой корм, активная, играет, мяучет, мурчит. Вчера стала мотать головой в стороны, со рта вспененные слюни, лапами с двух сторон морду вытирает,много пьёт. Спала нормально всю ночь, утром опять немного пенных слюней, прозрачные. В лоток ходит нормально. Ситуация повторялась два раза вчера в течении вечера и сегодня один раз с утра. Бежать в ветклинику или наблюдать за поведением?
Здравствуйте, когда котенок, то лучше перестраховаться лишний раз и показаться доктору.
Возможно есть доступ к бытовой химии
Возможно вы ее обработали от паразитов и такая реакция
Возможно начало инфекции и на языке есть язвы
Возможно другая причина…
Добрый вечер. Кошка в охоте стала метить территорию.Можно ли давать лекарства и какие,или лучше стерилизовать?Один “помёт” у неё уже был.Кошке три года.
С уважением..,Тамара.
Здравствуйте, если вы не занимаетесь разведением животных, то лучше стерилизовать. Но операцию лучше проводить в “спокойном” состоянии. Если кошка постоянно в течке, то обговорите этот вопрос с доктором, чтобы он медикаментами остановил течку, а после прооперировал.
Сергей, здравствуйте. Спасибо вам за ваши видео и, в особенности, минусы и плюсы профессии ветеринар.
У меня вопрос личный и очень индивидуальный. Есть возможность поработать санитаром в ветеринарной клинике. И есть сомнения в поступлении.
Скажите, поможет ли работа санитаром понять и вдохновить на ветеринарию? Или же наоборот, оттолкнёт и убьёт желание изучать и поступать?
Здравствуйте, рад, что вам понравилось мое видео.
Если есть возможность поработать санитаром, то попробуйте. При любом результате вы сделаете правильный выбор. Увидите работу изнутри и если вам понравится, то развеете сомнения по поводу поступления, а если вызовет негативные ощущения, тогда не будете связывать свою жизнь с ветеринарией, не потеряете время и не будете заниматься не любимой работай мучая себя и пациентов.
Здравствуйте, делал кошке укол гемобаланса в ж, она взвилась. Всадил себе в ляжку и оказалось, что гемобаланс болезненая штука. Как можно облегчить процесс (чем обезболить)?
Здравствуйте, да, препарат болезненный при инъекции, в основном из-за наличия в составе витаминов группы В. Чтобы снизить боль можно перед инъекцией необходимое количество гемобаланса разбавить водой для инъекций (в 2-3 раза), тогда меньше будет “печь”. Например кошке нужно ввести 0,3 мл препарата. Набираете в шприц 0,3 гемобаланса и доводите до 1 мл водой для инъекций (вода продается в обычной аптеке).
Добрый день! У меня случилась трагедия неделю назад погиб щенок карликового шпица. История у неё была очень тяжелой… Она была взята из контрабандной конфискованной партии у перекупов точнее убийц… в одной сумке Ехали щенки разного веса в основном более 500 гр из разных помётов, вес нашей малышки был всего 270 гр такая была одна. Собака не ходила и не ела ветеринары в аэропорту вернули к жизни малышка шаталась , но начала ходить . Муж осознанно забрал её из гостиницы так как покупать никто не хотел а он решил спасти. Малышка приехала… чуть ходила… один глаз был приоткрыт второй вообще не открывался. Стул жидкий кашеобразный но не понос. Ветеринар из аэропорта безумно добрая и заботливая женщина взяла совершенно бесплатно нас под крыло. У неё было подозрение на энтерит. Капельницы ставить по весу было нельзя… на утро был приступ малышка кричала и извивалась , но потом все прошло … она поспала два часа и поднялась на лапки. мы пили антибиотики стопдиар энтеросгель линекс делали два раза сыворотку Гиколь ( могу ошибаться в названии) Мы нашли первоначального хозяина он сказал что щенок проглистован но не привит не разу!!! Лечение продолжалось вроде стало получше малышка начала даже бегать и гавкать , потом вдруг опять сбой жидкое совсем и со слизью… начали давать мясную консервы после операций роял конин, антибиотик уже давать нельзя . Она пила энтеросгель перед едой и линекс после еды. Вес прыгал то плюс три грамма то минус 10… аппетит был хороший. Ветеринар прописала таблеточку для кишечника я приобрела. Решив сделать два дня перерыв давала только линекс ииии добавила в субботу в рацион детское мясное питание говядина индейка. Малышка с удовольствием съела… утром на весах было плюс 8 грамм я была счастлива , в воскресенье кормила также с добавлением мясного пюре , ав обед дала малюсенький кусочек языка свиного … это было в 15,00 малышка вела себя как всегда хорошо кушала играла ничего не предвещало бури… легли спать ночью часа в три мне показалось что её вытошнило я посмотрела рвотных масс не увидела…она спит дышит не скулила когда я её погладила , ночью она два раза как всегда покакала также мягко не понос и… все проснулась утром от удивления что меня никто не зовёт,,, а ей плохо совсем встать не может… голову поднимала была обписиная… потом её вытошнило водичкой и пропоносило один раз… я начала звонить ветеринару и повезли в клинику но она работала только с 11 по дороге набирала ещё в две мне сказали что таких малюсеньких не обслуживают… у неё в дороге два раза случились толи судороги то ли конвульсии и пена изо рта , и тут как будто все прошло она начала головушку поднимать мы стояли под клиникой оставалось 15 минут до открытия и опять приступ и все её не стало… я извожу себя уже вторую неделю . Хочу узнать ваше мнение могла ли малышка погибнуть от того что я накормила консервой. Ветеринары в клинике сказали что спасти все равно они бы не смогли очень маленькая… они знали эту историю и откачивали уже щенков из этой страшной истории с контрабандой у них был поставлен парвовирус а у ещё одного щенка из попки выходили глисты… но вес щенков был за 1 кг а наша крошечка весила 312 гр Помогите разобраться …. Я убийца или все таки малышка не имела шанса выжить…
Здравствуйте, печально, что так произошло. Не стоит себя винить, шансов выжить у маленького щенка, который не привит и заболел энтеритом очень мало. Вирусный энтерит инфекция, которая трудно поддается лечению.
https://www.vetdoc.in.ua/parvovirusnyj-enterit-u-sobak-pogib-shhenok-ot-enterita-kogda-mozhno-zavesti-drugogo.htm
Теперь не торопитесь заводить нового щенка, у вас может быть не безопасно. Статься по теме
Здравствуйте. Очень нужен Ваш совет. Есть кот 2 года, у него мочекаменная болезнь, началась в 1.6, подскажите пожалуйста, его можно кастрировать, может ли кастрация ухудшить болезнь.
Здравствуйте, Сергей, у моей собаки лабрадора Зары,диагностировали демодекоз,назначили только максидин уколы,невозможно колоть собака вырывается , видимо очень большие они может можно чем-то заменить,и достаточно ли только этого средства. в клинике сделали гормональный укол и все. Спасибо большое
Для лечения демодекоза лучше использовать бравекто или симпарику или капли на холку “Адвокат”, более подробно рассказываю в этой статье
https://www.vetdoc.in.ua/kak-lechit-demodekoz-u-sobak.htm
Добрый день, Сергей.
Имеется кошка, 1 год, 2 мес (мелкая по размеру и весу, всегда такой была).
В раннем возрасте никаких прививок не делалось, стали делать только сейчас.
Первой прививкой была Биофел PCHR, ветеринар сказал, что нужна ревакцинация через 3 недели. Через 3 недели сделали ту же самую прививку второй раз.
Но уже дома я обратил внимание в инструкции, что первая прививка должна была быть Биофел PCH, то есть без бешенства. По сути получается, что от бешенства привили два раза подряд, вместо одного.
Повлияет ли это каким-то образом на здоровье кошки и на эффективность вакцинации?
Благодарю за ответ.
Здравствуйте, на эффективность вакцинации это не повлияет. На здоровье кошки тоже не повлияет, но повторно можно было не вводить бешенство, достаточно однократного введения (имею ввиду с бешенством).
Вероятно, что у доктора не было в наличии вакцины без бешенства.
Благодарю.
Здравствуйте Сергей. Подскажите, пожалуйста, кошке 7 мес. Обнаружены антитела к короновирусу в низком титре. Получается, что она носитель? Можно ли в будущем заниматься разведением? Или она все время заразна?
Здравствуйте, вам нужно еще несколько раз сделать анализ с интервалами в несколько недель, чтобы видеть динамику изменений титра и исключить возможную ошибку (иногда бывает ложноположительный результат). Потом думать о дальнейшем развитии событий.
Здравствуйте, можно ли задать вам несколько вопросов, я моему котенку 13 декабря исполнится 5 месяцев у меня к вам вопрос можно ли выводить моего котёнка на улицу я хочу приучить его гулять, я а так как на улице снег Я не знаю можно ли выводить в или нет,еще один важный вопрос я уже писала что моему котенку 5 месяцев сколько в день он должен употреблять пакетиков влажного корма и сколько он должен употреблять влажного корма (грамм), заранее спасибо за ответ Сергей.
Здравствуйте, по поводу корма, вам нужно посмотреть на обратную сторону упаковки, где указаны рекомендуемые порции (они отличаются в зависимости от корма).
https://youtu.be/siL2wqKEIYE
Выводить гулять можно, но приучать постепенно, чтобы не переохладить.
Также перед прогулкой (за несколько недель) вакцинировать, если вы этого не сделали. Видео по теме
Добрый день! Три дня назад моя йорочка родила, роды вторые, щенков шесть. первые роды было пять, никаких сложностей не возникло. А тут сразу накрыло, дышит периодически с языком, подрагивает, скулит, щенков таскает постоянно. на второй день уколола глюконат кальция 2 мл вечером и 2 мл утром.(вес собаки 4,5кг) одышка прекратилась и дрожь тоже, но беспокойство и скулеж не проходят. аппетит не очень еще. врач консультировал по телефону, сказал это приливы молока , все норм.
По вашему описанию похоже на эклампсию, видео по теме
https://youtu.be/Z47uzFJOIsM
Если состояние собаки не улучшилось, то нужно щенят переводить на искусственное кормление.