Куда я попал? Зачем эта страница?

(Если лень читать объяснения, опускайтесь ниже до пункта “где задавать вопрос?”)

Здравствуйте, эту страницу я сделал по просьбам многих читателей и зрителей, то есть вас. Не смотря на то, что регулярно отвечаю на ваши письма в комментариях на этом блоге, на канале youtube, а также на прямых эфирах.

Все же, периодически получаю от вас пожелания сделать так, чтобы можно было задать вопрос лично, показать фотки своих питомцев, получить индивидуальную консультацию.

Долго думал, как это все организовать, чтобы было удобно и вам и мне, а также, чтобы могли получить консультацию те люди, у которых есть материальные трудности.

К сожалению, я не смогу проводить консультации бесплатно, но мне нравится идея «подвешенный кофе», мне в целом нравятся подобные проекты взаимопомощи. К примеру, тот же краудфандинг, когда люди сообща делают полезное дело.

Что за подвешенный кофе? В некоторых кафе человек может заказать два или больше кофе, один выпить, а остальные оставить для посетителя, у которого нет возможности заплатить.

По такому же принципу хочу попробовать проводить консультации, ведь у каждого из нас разные доходы. Но нас объединяет общее, не зависимо от достатка – мы все любим животных. Если вы на этом сайте, значит, у вас есть кошка или собака, а может быть много животных.

Ближе к делу. Плату за консультацию вы выбираете самостоятельно, заплатите столько, сколько можете, нет определенной суммы. Согласен, немного странно звучит, но в чем смысл?

К примеру, для вас 1-2 тыс. рублей небольшая сумма и вы ее можете пожертвовать. А у другого человека каждые 50-100 рублей на счету, ведь разные бывают ситуации. Представьте, заболел кот или щенок, нужно уточнить, спросить, получить совет…, а денег впритык.

Пожертвовав больше, чем в среднем стоит консультация у ветеринара вы «подвешиваете кофе» для другого человека, у которого нет средств. А если испытываете материальные трудности, заплатите сколько сможете.

Надеюсь, не запутал вас своими объяснениями. Основная мысль – поддержите проект посильной материальной помощью, так вы поможете мне проводить консультации, а другим людям получать эти консультации за небольшую плату.

Где задавать вопрос?

Сделайте перевод (куда переводить смотрите ниже) и укажите свое имя или ник, а также, на какой сервис вы перевели пожертвования. Пишите в телеграм t.me/Childrenfauna

У кого заблокировал телеграм, обходная ссылка https://tgo.one/Childrenfauna

Пишите на вайбер он же ватсап +38-098-884-83-24

Либо на почту vetdoc1979@gmail.com если на почту, то в письме напишите слово «консультация», а в тексте также укажите свое имя и куда отправили перевод.

Ответ вы получите в течении суток – это максимальный срок, чаще всего отвечаю намного быстрее. Конечно с учетом разницы во времени, ориентироваться можно на Киевское или Московское, как вам удобно.

Сервисы

При помощи сервиса донатов можно отправить средства практически с любой платежной системы (яндекс деньги, карта сбербанка, телефон, пейпал, киви и другие) https://donatepay.ru/don/childrenfauna

Но лучше, при возможности, воспользуйтесь:

Кошельки вебмани

R598054147124 (рубли)

Z153812206291 (доллары)

Или еще лучше: Карта Приват Банк (Украина) на имя Савченко Сергей (SAVCHENKO SERGEJ) 4731 1856 0022 4338

P.S. Частые вопросы

Почему не консультируешь бесплатно, не отвечаешь на вопросы в личке, обязательно нужно донатить?

На youtube канале «Дети Фауны» опубликовано более 300 роликов в свободном доступе, в которых я отвечаю на многие вопросы о заболеваниях, уходе, кормлении, профилактике… (совершенно бесплатно).

На том же канале регулярно провожу прямые эфиры с ответами на ваши вопросы (бесплатно).

Отвечаю на ваши комментарии на этом сайте, где мы сейчас находимся (бесплатно).

Ранее отвечал на вопросы в личке ВК и в группе, но время ограниченный ресурс на все проекты его не хватит.

P.P.S. Это «пилотный» проект, возможно будут изменения в будущем.

Здесь рассказываю о том, что написано выше.

В форме для комментариев, которая внизу, можно оставить отзывы и пожелания по поводу консультации. Пожалуйста, по другим вопросам здесь не пишите, иначе Сэмыч огорчится 🙂